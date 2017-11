Etapa é a última do ano de 2017.

No sábado, 18 de novembro, Piratuba receberá a grande final da Copa Scherer 4x4 Carbon Free, edição de 2017. A prova já está sendo organizada pela Equipe Piratuba/Ipira OffRoad, e contará com, aproximadamente, 70 km de percurso, sendo que parte deles serão percorridos dentro de reflorestamentos.



A grande final iniciará ainda na sexta-feira (17), com a recepção dos competidores. Já no sábado a largada será dada às 14h01, em frente ao Centro de Eventos de Piratuba, local que também será o ponto da chegada. A cerimônia de premiação acontecerá a partir das 19hs.



“A Equipe Piratuba/Ipira Offroad está muito contente em poder organizar a grande final da Copa Scherer 2017. Estamos buscando trilhas que satisfaçam pilotos e navegadores, nos preocupando com todos os detalhes da prova. Convidamos, além dos apreciadores do esporte, a comunidade local para vir dividir esse momento de aventura conosco”, ressaltou Henry Kirst, membro da equipe organizadora.



Todas as etapas da Copa Scherer contam com o patrocínio das marcas Scherer, Sabó, Mahle, Monroe e Tecfil. Também conta com o apoio das empresas Trilha SC, Gratt, Sopasta, Berg, Hotel Kirst, Fidelys, Fullgaz e SFICHIPS.



Copa Scherer 4x4 Carbon Free



O termo Carbon Free está ligado ao compromisso ambiental dos competidores e patrocinadores. Todo o carbono emitido pelos veículos é neutralizado por meio do plantio de árvores nativas, sendo que a cada 100 km percorridos por veículo, uma árvore é plantada.



(Fonte: Carla Dildey)