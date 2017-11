Concórdia vence Chapecó e está na Semifinal do JASC

Na tarde desta segunda-feira (06) a ACF venceu mais uma partida pela competição e avançou as semifinais do 57º Jogos Abertos de Santa Catarina. Com gols de Douglinhas, Pesk (2), Fusca (2) e Jhony venceu a equipe de Chapecó por 6 a 2.



Ainda na primeira etapa a ACF conseguiu abrir o placar e criar uma boa vantagem, balançando as redes em 3 oportunidades, com Douglinhas aos 3min18s, Pesk aos 5min17s e Fusca aos 5min37s, Mayco descontou para Chapecó aos 11min26s.



Na etapa complementar a equipe adversária passou a pressionar com mais intensidade a defesa concordiense, mas novamente quem marcou foi Pesk aos 13 minutos e Jhony aos 13min31s, já aos 14min11s Fernando descontou para Chapecó quando utilizava goleiro-linha para buscar o placar. Aos 18min22s Fusca fez seu segundo gol e deu números finais a partida, vitória de Concórdia por 6 a 2.



Nesta terça-feira (07) valendo vaga na final do JASC a equipe de Concórdia enfrenta às 16h a equipe de Blumenau, que venceu Curitibanos nesta segunda-feira.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)