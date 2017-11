O pugilista concordiense Rafael Bender, o Ratinho, foi convocado mais uma vez para integrar a Seleção Brasileira de boxe. A convocação da Confederação Brasileira de Boxe se de nos últimos dias e o objetivo é realizar período de treinamento no período de 12 a 25 de novembro, na cidade de Santo Amaro, São Paulo. O trabalho é uma preparação para o desenvolvimento do ciclo olímpico de 2020.



Recentemente, Ratinho trouxe medalha inédita para Santa Catarina com o terceiro lugar nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Santiago, no Chile.



Para o treinador Éder Taba é mais um motivo de orgulho, sendo que o concordiense é o único atleta do Estado convocado novamente. “Ele tem um potencial enorme, além de ser muito dedicado aos treinos e competições. Agora com essa nova fase ele tem tudo para evoluir ainda mais na modalidade, com apenas 16 anos já está sempre figurando entre os melhores do país, algo que nunca imaginávamos, porém, esperávamos pois seu talento é evidente”, conclui.