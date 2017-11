A família Vitinski do bairro Monte Castello, localizou no final da tarde de sexta-feira (03/11) o idoso João Vitinski. Conforme relato da filha Adriana, após divulgação do fato pela Belos FM ao meio-dia, o assunto repercutiu nas redes sociais. Familiares de Ponte Serrada ficaram sabendo do drama e informaram que o idoso de 79 anos chegou na casa de uma irmã por volta 17h.





João Vitinski, saiu de casa após o meio-dia de quinta-feira feriado de finados e foi a pé até a casa da irmã. Conforme a filha que esteve ontem visitando o pai neste domingo (05/11), ele não retornou para casa, pois que dar um tempo do convívio familiar. "Ele estava muito abatido e com bolhas nos pés", contou à reportagem. A esposa, Iraci, não acompanhou os demais filhos até Ponte Serrada.





João Vitinski tem cinco filhos, um deles mora no Rio Grande do Sul e viajou até Seara para auxiliar nas buscas.

Entre quinta e sexta-feira o Corpo de Bombeiros Militar fez buscas do idoso na região do bairro Monte Castello e também na rodovia Seara - Xanxerê, onde um homem com as mesmas características teria sido visto por populares.

