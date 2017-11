Governo do Estado repassa R$ 120 mil para prefeitura de Concórdia

Nesta segunda-feira, 6, o secretário executivo Wagner Luiz Bee e o prefeito de Concórdia Rogério Pacheco, assinaram convênio de R$ 120 mil para aquisição de combustível para manutenção, recuperação e adequação de estradas do município, recurso da Secretaria de Agricultura e Pesca através do Governo do Estado.



Para o secretário executivo o convênio é de extrema importância para melhorar e proporcionar condições de trafegabilidade, com segurança aos usuários das estradas rurais em especial para os agricultores.



Também participaram do ato o presidente da câmara de vereadores, Artêmio Ortigara ; o gerente de administração da ADR, Henderson De Carli; os vereadores, Marilane Stuani e Anderson Guzzatto; o secretário da agricultura do município, Mauro Martini e o gerente da Epagri, Luís Carlos Bergamo.

(Fonte: Dalva Pichetti/Ascom/ADR Concórdia)