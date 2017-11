Apenas danos materiais foram registrados em um capotamento de veículo, registrado no fim de semana, em Irani. O fato foi na noite do domingo, dia cinco, no bairro Santo Antônio. Envolveu um Fiat Uno, placas de Irani, conduzido por uma mulher, de iniciais N.S.B, de 43 anos, que estava sozinha no carro. O carro caiu em um barranco.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado para atender a ocorrência e a vítima dispensou atendimento médico, por não estar ferida.