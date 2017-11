Os semáforos instalados em frente à Escola Municipal Giuseppe Sette, no Bairro Gulherme Reich em Concórdia, estão em fase de testes e começam a funcionar a partir da próxima semana.

O diretor de Trânsito de Concórdia, Rudimar Vitto, pede atenção aos motoristas. “Estamos fazendo os testes e regulando o tempo, tanto para veículos, como para pedestres. Então, nesta semana os semáforos estarão com o sinal amarelo piscando e o objetivo é chamar a atenção das pessoas que trafegam pelo local”, explica. “A partir da próxima semana já teremos a mudança e os equipamentos estarão fazendo a sinalização”, alerta ele.

Vitto destaca que as sinaleiras devem resolver dois problemas. “Existe a escola no local e nos dois horários de saída dos alunos, 11:30h e 17:30h, a movimentação de pedestres e principalmente de crianças, aumenta, então há o perigo. Outra situação é que com essa movimentação de alunos, os carros ficam muito tempo parados, gerando filas, então pretendemos evitar isso com o controle feito pelos semáforos.