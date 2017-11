Japão vai voltar a comprar leite do Brasil

Os produtores de leite não têm recebido notícias positivas nos últimos meses, com as seguidas quedas nos preços. Mas na última sexta-feira, três de novembro, o Ministério de Agricultura anunciou que depois de dois anos de negociações o Japão voltará a importar leite e derivados do Brasil.

Essa notícia teve repercussão positiva. O secretário adjunto de Agricultura em Santa Catarina, Airton Spies, diz que essa abertura de mercado é muito importante. Ele analisa que no Brasil já se produz praticamente todo o leite que é consumido. “Nossa produção tem um potencial de crescimento muito grande, mas para isso acontecer precisamos vender para o mercado externo. Atualmente, o Brasil exporta menos de 1% da produção e já importou mais de 7% do volume de leite consumido", afirma.

O secretário ainda diz que o leite vai gerar novas oportunidades de trabalho e renda, principalmente para a agricultura familiar. “Sem dúvidas o leite é uma grande oportunidade para Santa Catarina, desde que possamos produzir para o mundo”, pontua.

O mercado japonês poderá comprar de agricultores brasileiros, além de leite, produtos como manteiga, queijo, soros e leite em pó. Ainda não há uma definição de quando vai iniciar a venda para os japoneses. Segundo Airton Spies, existe a possibilidade de começar em 2018. Somente no ano passado, o Japão, que é o sétimo maior mercado do mundo, importou quase R$ 4 bilhões em produtos lácteos.