Homem de Concórdia pode ter sido vítima do “golpe do cadastro”

Um homem de Concórdia teve R$ 200,00 sacados de sua conta, depois de preencher um “cadastro” na internet. Ele relatou em um Boletim de Ocorrência, que recebeu uma mensagem de texto, com identificação de uma agência bancária, solicitando a atualização de dados da conta e do cartão de crédito. Na mensagem havia um link para tal atualização do cadastro.

De acordo com as informações repassadas à Polícia, ao clicar no link enviado, uma página idêntica a do banco foi aberta, com os campos de preenchimento de dados. Alguns dias após acessar a página, a vítima notou o saque dos R$ 200,00 e aí percebeu que se tratava de um golpe.

O Jornalismo da Aliança fez contato com o gerente de uma agência citada no Boletim de Ocorrência. Ele explicou que as agências podem até enviar mensagens informativas, mas não com links e nem solicitando dados dos usuários. A orientação é que nestes casos a pessoa procure seu banco antes de preencher formulários ou repassar informações.