Um homem de Concórdia registrou um Boletim de Ocorrência relatando que foi vítima de sequestro e espancamento na última sexta-feira, dia 03. Segundo as informações que ele repassou à Polícia, um irmão e um sobrinho foram os agressores. O fato teria relação com drogas.

De acordo com o B.O, a vítima foi pega por volta das 07h em Concórdia e levada para a comunidade de Linha São Luiz, interior do município. No local, o irmão e o sobrinho teriam a agredido, feito ameaças com uma faca e disparado com um revólver calibre 38, contra a perna do homem.

Ele também relatou que foi acorrentado e levado para a comunidade de Cerro do Meio Dia, em Severiano de Almeida, no RS. Lá ele teria sido agredido novamente e os parentes ameaçaram matar familiares. O homem foi abandonado e conseguiu pedir ajuda. Um morador foi que socorreu e o levou ao Hospital da cidade.

Ainda segundo o relato no Boletim, o motivo das agressões e das ameaças é o sumiço de uma quantidade de maconha. Os dois agressores acreditam que o homem teria pego a droga.