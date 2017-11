Grave acidente na ERS135 na manhã desta segunda feira, a cerca de 1km do trevo de acesso a Getúlio Vargas. Carreta carregada de veneno placas MIO3075 de Concórdia, colidiu com um Verona de Getúlio Vargas, conduzido por Sergio Michailoff, que acabou falecendo no local. As equipes de resgate aguardam a chegada do IGP para a liberação do corpo. O trânsito no local está liberado.

(Fonte: Rádio Sideral)