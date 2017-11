Fotos: Rádio Sideral/AU On Line

Colisão ocorreu na na ERS 135 e motorista gaúcho morreu no local.

Atualizada: Caminhão de Concórdia se envolve em grave acidente no RS (fotos)

O acidente aconteceu próximo da cidade de Getúlio Vargas e vitimou o motorista do automóvel, Sérgio Nichailoss(52), que morava às margens da rodovia a cerca de 500 de onde aconteceu o acidente. Ele era motorista de caminhão.

Um automóvel de Getúlio Vargas e uma carreta de Concórdia, carregada com agrotóxicos, bateram de frente na RS 135, na manhã desta segunda-feira(6).

O motorista da carreta, que trafegava no sentido Eechim-Getúlio Vargas, não sofreu ferimentos graves.

Depois da colisão, os dois veículos saíram da pista, no mesmo sentido da rodovia e caíram em uma lavoura.

A carreta estava carregada com agrotóxicos e uma das primeiras providências de bombeiros e socorristas que chegaram ao local, foi providenciar uma retroescavadeira para fazer uma barreira de contenção.

Com isso, foi ontido ainda parte do óleo que vazava dos tanques do caminhão, misturado ao veneno que estava na carga.

O Comando Rodoviária da Brigada Militar isolou a área e acionou o Pelotão Ambiental que interditou o local para o trabalho da Fepan e a remoção da carga.

(Fonte:AU Online)