O tenente-coronel Sergio Vargas, comandante do Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, assumiu temporariamente a 4ª Região do Policiamento Militar, que compreende 54 municípios da região. Ele fica na função de hoje até o próximo dia 12, em função do afastamento temporário do coronel Marcelo da Silva Klingelfus, por motivo de saúde. A sede do do comando regiona é em Chapecó.