A Polícia Militar de Concórdia recolheu armas e munições durante ocorrência, no bairro Imigrantes. O fato ocorreu na noite do sábado, dia quatro, por volta das 21h na rua Frederico Bertussi.

A PM foi até o local por causa de uma situação de agressão. A vítima, identificada pelas iniciais J.T, de 29 anos, disse que sofreu agressões de A.A.F, de 61 anos e o filho, J.P.F, de 24 anos. Ele relatou que os dois estariam alterados e o ameaçado de morte. Completa que um deles teria lhe apontado um revólver de dentro do carro.

A PM foi até a residência, onde o veículo de um deles estava estacionado. Dentro do carro foi encontrada uma munição calibre 38, intacta no chão. A.A.F e J.P.F informaram que teriam a arma dentro de casa, com autorização. Um revólver calibre 38 foi localizado, com duas munições intactas. Uma outra espingarda também foi achada, com várias munições e outros pertences relacionados à arma.

Os objetos foram recolhidos e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.