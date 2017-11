Inicia nesta segunda-feira, seis de novembro, o período de matrículas nas escolas da rede municipal de ensino. As rematrículas para quem já é aluno da rede ou para os irmãos dessas crianças encerrou na última sexta-feira.

Os alunos que vão ingressar nas unidades do Município devem ser matriculados no período de seis a oito de novembro, isso para aqueles que vão frequentar as escolas que estão dentro do zoneamento, que é a escola mais próxima de casa. Já para quem pretende matricular o filho em uma escola municipal que fica fora da área de zoneamento, as matrículas serão realizadas na quinta-feira, dia nove de novembro.

Toda a documentação necessária para as matrículas está disponível no site da Prefeitura de Concórdia, no ícone Plano de Matrículas 2018.