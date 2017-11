A Polícia Militar de Água Doce foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 08h30 deste domingo (05), para atender uma ocorrência de homicídio na Granja Cesca, no distrito de Herciliópolis.



A PM encontrou um homem de 24 anos, morto a tiros pelas costas, por uma arma calibre 22. O tiro foi disparado pelo ex-sogro para defender a filha de seu ex-companheiro.

A Polícia Civil esteve na propriedade para investigar a morte e constatou que a vítima tinha um mandado de prisão em aberto e teria descumprido uma medida judicial que o impedia de se aproximar de familiares. O homem teria ido até o local, gerando um desentendimento que acabou com sua morte. Ele teria pego conversas no celular da ex-esposa com outro rapaz, ameaçou ela por ciúmes e foi quando houve a confusão e o pai, em defesa da filha, matou ele.

O autor fugiu do local mas, deve se apresentar nas próximas horas. O caso é investigado pelo delegado André Cembranelli. O corpo foi removido pelo IGP.



