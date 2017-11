Solenidade será no dia 19 desse mês.

Rede Feminina de Seara será agraciada com a Comenda do Legislativo

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Seara vai receber a Comenda do Legislativo de Santa Catarina. A entidade foi indicada para receber a honraria através de Indicação do deputado estadual, Moacir Sopelsa, do PMDB. A solenidade está marcada para o dia 20 de novembro, às 19h, na Assembleia Legislativa.

A Comenda do Legislativo é concedida pela Assembleia Legislativa como reconhecimento aos que se destacaram por seu compromisso social e empreendedorismo em prol do Estado.

"Uma justa homenagem pela motivação, desprendimento e o extraordinário trabalho social realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Seara, desde a fundação em 1997. A presidente, Teresa Begnini Benetti e a diretoria receberão a homenagem que representa o nosso reconhecimento e de todos os searaenses ao trabalho voluntário de todas as diretorias ao longo destes 20 anos", destaca o deputado.