Xadrez:
Masculino: Concórdia 3,5 x 5 0,5 Otacílio Costa
Feminino: Concórdia 2 x 2 Joinville
Futebol feminino:
Concórdia 0 x 2 São José
Futsal Masculino:
Campos Novos 0 x 4 Concórdia
Handebol feminino:
Tubarão 8 x 47 Concórdia
Voleibol masculino
Pinheiro Preto 0 x 3 Concórdia
ATLETISMO
MAICON CORREIA DE ALMEIDA (800m Rasos) – 6º lugar
ALTAIR DOS SANTOS (3.000 m c/obstac.) – 10º lugar
MATHEUS JORDÃO SABADIN PRESOTTO (3.000m c/obstac.) – 9º lugar
VOLMIR CASAGRANDE ZILLI (Lançamento do Disco) – 10º lugar
LISANDRA ZUANAZZI (800m Rasos) – 2º lugar
TAINÁ FRANCISCA ARRIAL (800m Rasos) – 8º lugar
FABRÍCIA ESTER STEDILLE (3.000m c/obstac.) – 2º lugar
FRANCIELI CRISTINA STEDILLE (3.000m c/obstac.) – 4º lugar
CICLISMO – CONTRA RELÓGIO INDIVIDUAL (CRI)
ANDRÉ ROVANI
JÚLIO GOMES FILHO
RICHARD COLLING
JUDÔ
THALES HENRIQUE DEBASTIANI CIOTA – S/ CLASSIFICAÇÃO
LUCAS GUSTAVO SOUZA GIRALDI (-81Kg) – 5º LUGAR
DJEFERSON DE OLIVEIRA (55Kg) – 5º LUGAR
VINICIUS WILLIAN KOHLER (-90Kg) – 3º LUGAR
CAMILA PILONI (-78Kg) – 5º LUGAR
ANABEL BRUSTOLIN (-90Kg) – 5º LUGAR
BRENDA ALPINI (-52Kg) -1º LUGAR