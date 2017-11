Neste domingo (05) a equipe de Concórdia conquistou o 1º lugar no grupo D do JASC após vencer a equipe de Lages por 4 a 3 no ginásio Jones Minosso. Os gols concordienses foram marcados por Gui, Douglinhas, Valença e Pesk.



Com o ginásio praticamente lotado torcendo para os donos da casa, a ACF entrou em quadra com o objetivo de vencer e se classificar na primeira posição, o que faria com que enfrentasse o 2º colocado do grupo A. Na primeira etapa a ACF impôs o ritmo da partida e conseguiu marcar em duas oportunidades, com Gui aos 11min54s e com Douglinhas aos 16min25s, Gabriel descontou para Lages aos 18min24s.



Na etapa complementar os donos da casa passaram a pressionar mais a equipe concordiense, e aos 9min48s Dudu empatou a partida, porém no minuto seguinte a equipe de Concórdia conseguiu ampliar com Valença em um forte chute, e com Pesk aos 15 minutos. Nos segundos finais Guilherme descontou para Lages, dando números finais a partida com vitória da ACF por 4 a 3.



O adversário desta segunda-feira (06) será a equipe de Chapecó que foi derrotada por Tubarão por 6 a 3.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)