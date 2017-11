A Associação Atlética Universitária de Handebol Feminino venceu mai uma partida pela primeira fase dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O time concordiense venceu Seara por 43 a 7 na tarde deste domingo. Com isso, já são duas vitórias em dois jogos. Com essa campanha, a equipe treinada pelo técnico Alexandre Schneider se garantiu nas semifinais da competição, que serão na terça-feira, dia sete. Nesta segunda, as atuais campeãs dos Jasc estarão de folga.