Fato aconteceu no começo desta madrugada, na Linha Ramal Durigon, em Presidene Castello Branco.

Um homem de 31 anos ficou ferido pela própria companheira, após discussão familiar. O fato aconteceu no começo da madrugada deste domingo, dia cinco, na Linha Ramal Durigon, interior de Presidente Castello Branco.



A Polícia Militar foi acionada e no local constatou que a mulher, de inicias C.K, 26 anos, apresentava lesões leves pelo corpo, possivelmente provocada pelas agressões. Ela relatou que para para se defender atirou uma faca contra o marido, de iniciais R.A, que se feriu e evadiu-se do local antes da chegada da PM. Informações não confirmadas apontam que ele teria sido atendido no Hospital Santa Terezinha, em Joaçaba. Não se sabe a grevidade dos ferimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)