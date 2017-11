Mais uma empresa de Concórdia teve caminhão tomado de assalto. O fato foi registrado na noite do sábado, dia quatro, no Rodoanel, em Curitiba. Não há informações de como foi a ação criminosa.

A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com o empresário, proprietário da carga. Ele confirmou o fato e informou que o caminhão e o conjunto foi achado nas últimas horas em frente a um restaurante na cidade de Tijucas do Sul, também no estado do Paraná.

O motorista que é de Concórdia, identificado pelas inicias D.F, pode ter ficado algumas horas em poder dos bandidos, mas foi liberado na região de Araucária, na grande Curitiba, e passa bem.

A carga de laticínios, cujo valor não foi informado, foi levada na ação.