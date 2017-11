O telefone de contato para emergências referente a Defesa Civil de Concórdia já está em pleno funcionamento, 24 horas por dia. A informação foi confirmada pelo presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil, Gilberto Chaves. Segundo ele, o número “199” está instalado junto a central do Corpo de Bombeiros Voluntários, que ficará responsável por fazer a triagem das ligações. “O atendente, ao receber a chamada, fará o levantamento das informações e de posse da ficha de ocorrência, encaminhará os dados a Comissão de Defesa Civil para providências”. Dependendo do caso, a própria corporação poderá startar o atendimento cabível, completou o presidente.



O telefone de emergência da Defesa Civil de Concórdia (“199”) é mais um dispositivo para garantir auxílio prioritário a população em casos de ocorrências climáticas. A cidade convive com problemas nesse sentido há muitos anos, especialmente com alagamentos na área central, cujos transtornos e prejuízos causados, são a principal preocupação dos moradores e comerciantes.



O último episódio ocorrido no mês de maio de 2017 e inédito até então levando-se em conta a proporção, foi o deslizamento de terra que provocou a interdição de 18 residências e um prédio em construção nas ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa, ambas no bairro Cinquentenário. As fortes chuvas que atingiram a cidade naquele período e as irregularidades constatadas no terreno atingido, foram os principais responsáveis pelo incidente.

(Fonte: Carlos Ferrari/Ascom/Prefeitura de Concórdia)