Seguem até o dia 8 de novembro, as inscrições para a Oficina de Audiovisual, ofertada gratuitamente para toda a população, pela Fundação Municipal de Cultura, com o apoio da empresa “Engie Energia”. A proposta atende aos interessados em adquirir noções básicas de audiovisuais e produções cinematográficas. Serão oferecidas 16 horas/aula, entre os dias 9 a 12 de novembro. Os interessados devem ter no mínimo 16 anos.

Para efetivar a inscrição, os participantes devem procurar a Biblioteca Pública Municipal, instalada no Centro Cultural Concórdia, com um documento de identificação, com foto, e preencher a ficha de inscrição. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável. As aulas serão ministradas no Centro Cultural, pelos mediadores André Carvalho, de Florianópolis, Douglas Frigeri, Gisele Cansian e Arthur Meneguzzo, de Chapecó. Nos dias 9 e 10 será no período da noite, das 19h às 22h. No dia 11 (sábado), das 9h às 12h e das 14h às 17h. No domingo, 12, das 9h às 13h.

No cronograma das aulas está a introdução ao audiovisual, formas e linhas de captação de recursos, som e sonoplastia, fotografia e operação de equipamentos, roteiro e direção de cena, linguagens narrativas, direção e produção, direção de arte e prática de produção. Será fornecido certificado ao final da oficina. As vagas são limitadas.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)