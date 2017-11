A população que precisa de atendimento no SINE, unidade localizada em Concórdia, que atende também municípios da região tem enfrentado muitas dificuldades para ter acesso ao serviço. Além de ter poucos funcionários e oferecer apenas dez fichas diárias, o espaço físico não comporta a demanda, já que quem necessita do atendimento precisa chegar muito cedo e aguardar no lado de fora da unidade.



O deputado Neodi Saretta avalia que é necessário aumentar o número de funcionários para garantir mais atendimentos diários e fazer melhorias na unidade com reestruturação do espaço. Desta forma, encaminhou uma solicitação ao Secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação pedindo reforço no quadro de servidores e adequação da estrutura do SINE. O deputado comentou que: “Com aumento do desemprego também aumenta a demanda e a busca, principalmente, pelo seguro-desemprego, por isso é preciso ter mais funcionários para aumentar ampliar o serviço”, finaliza Saretta.

(Fonte: Suzana Rigo/Ascom/Deputado Neodi Saretta)