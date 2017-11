Décimo mês do ano contrasta com o período anterior, marcado pela escassez.

Depois da estiagem em setembro, quando choveu apenas 16% do esperado em Concórdia, em outubro a chuva ficou acima da média histórica do município. Segundo os registros da estação agrometeorológica da Embrapa Suínos e Aves, foram 273 milímetros de chuva no mês passado, 24% a mais do que a média dos últimos 30 anos, de 221 milímetros. No acumulado do ano, até o dia 31 de outubro choveu 1.627 mm, 2% acima da média histórica.



O calor também foi uma característica de outubro. Foram oito dias com temperaturas de 30ºC ou mais, chegando aos 35ºC no dia 18, recorde histórico do mês, igualando o que só tinha acontecido em 1991. Por outro lado, no dia 4, a estação da Embrapa marcou apenas 7ºC, sem contar a sensação térmica, uma percepção que combina a temperatura do ar com umidade e velocidade do vento e que é calculada por uma fórmula.



A estação da Embrapa faz as medições no distrito de Tamanduá e funciona desde 1985, seguindo normatização do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

(Fonte: Lucas Schrere Cardoso/Ascom/Embrapa Suínos e Aves)