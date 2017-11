Acontece no próximo dia 14 de novembro, em Concórdia, o encontro intitulado "Juntos Pela Cultura". O evento será realizado no Centro Cultural de Concórdia e aberto para a toda a comunidade. O evento, tratado como roda de conversa, tem como objetivo promover uma reflexão sobre as ações culturais desenvolvidas no município, com as instituições, agentes culturais, meios de comunicação, sociedade civil organizada, artistas e simpatizantes das artes e da cultura.

O movimento é articulado pela Fundação Municipal de Cultura de Concórdia, Museu Ângelo Spricigo, Memorial Attilio Fontana, Sesc Concórdia e Sabiá Gestão Criativa.

A partir desta iniciativa, o objetivo é fortalecer a cultura, a cooperação mútua, o trabalho coletivo e discutir políticas públicas culturais são alguns dos objetivos do movimento.