No primeiro dia de competições do atletismo, além das duas medalhas de bronze, a equipe concordiense conquistou uma medalha de prata. Foi com o atleta Maicon de Almeida, nos 400 metros rasos. A conquista também teve a participação do atleta Mateus Serafim.

Demais resultados

10.000 Metros rasos feminino: Janete Tedesco 3° lugar medalha de bronze e Franciele Stedille 6° lugar;

Arremesso de Peso feminino: Patrícia Gonçalves 6° lugar;

1.500 metros rasos feminino: Lisandra Zuanazzi 3° lugar medalha de bronze e Taina Arrial 6° lugar;

400 metros rasos: Simeia da Veiga 9° lugar;

Lançamento do dardo: Valmir Casagrande Zilli 6° lugar;

400 metros rasos: Maicon de Almeida 2° lugar e também teve a participação do atleta Mateus Serafim;

5.000 metros masculino: Renan Drehmer 9° lugar e também teve a participação do atleta Robson das Chagas.

As provas deste sábado estão suspensas até às 15h30, em função da chuva.