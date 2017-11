O Sindicato dos Empregados do Comércio de Concórdia e região pretende fechar nos próximos dias a negociação salarial para os trabalhadores dos demais ramos do comércio. A informação é da presidente da entidade sindical, Janete Peccini, Recentemente, houve o acerto salarial para os funcionários do ramo varejista, que ficou em 2,8%. Esse índice perfaz um aumento real de 1,1% e o normativo da categoria foi a R$ 1.250,00.



Em entrevista ao Jornal Aliança desta sexta-feira, dia três, Janete Peccini explica que também já houve acerto para os trabalhadores do ramo atacadista, com aumento de 3% e normativo de R$ 1.283,00. Para o ramo de farmácia, o aumento foi de 5% e R$ 1.375 de normativo. Ainda não houve reunião com as concessionárias e o comércio varejista, cuja data base é Xanxerê, não fechou.

Em relação ao ramo das cooperativas, houve uma reunião nesta semana. Porém, não houve avanço.



Questionada sobre a diferenciação de percentuais para cada um dos ramos do comércio, Janete destaca que a inflação é a mesma, porém o patronal é diferente e isso interfere na definição dos valores. Porém, por estare na iminência de terem desfecho nos próximos dias, os trabalhadores dos ramos de concessionária e cooperativas poderão ter um percentual menor.