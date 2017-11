O Museu Ângelo Spricigo está concorrendo para ser indicado a participar do prêmio "Troféu Beto Carrero" de turismo. A iniciativa de premiar personalidades, cidades e empreendimentos turísticos é da Santur. Nas redes sociais, familiares, amigos, admiradores e entusiastas da obra de Ângelo Spricigo já estão encampando a iniciativa para que o empreendimento, situado em Concórdia, seja indicado através de votação popular para concorrer ao troféu, que compreende uma segunda etapa.



As votações poderão ser feitas pelo www.turismo.sc.gov.br até o domingo dia cinco, no link específico. O Museu Ângelo Spricigo concorre na modalidade Empreendimento Turístico.



O curador/Administrador do Museu Ângelo Spricigo, Valdecir Giotto, em entrevista ao Mesa Redonda da quinta-feira, dia dois, confirmou a realização dessa campanha nas redes sociais para que a população vote no Museu Ângelo Spricigo para concorrer ao Troféu Beto Carrero. "Acho que o museu é um legado que vai ficar. Queremos ter um número significativo de votos para colocar o museu nesta próxima etapa", diz Giotto.



O pioneiro que empresta o nome ao museu está com 102 anos de idade. "Nós estamos fazendo um esforço muito grande para fazer isso em vida do seu Ângelo. É o único acervo no Brasil com máquinas de costura. São 1,6 mil máquinas", conta Valdecir.

O prêmio foi criado pelo decreto estadual nº 1.269 de 15/04/2008. A escolha dos vencedores se dá em duas etapas. A primeira é a votação popular pela internet na qual serão escolhidos seis indicados para cada modalidade. Na segunda etapa, os membros do Conselho Estadual de Turismo escolherão, dentre os eleitos pela votação popular, o vencedor de cada uma das três categorias.

A votação termina no dia 05 de novembro e a cerimônia de entrega dos prêmios está prevista para o dia 22 de novembro, em Florianópolis.