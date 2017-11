Ele que está tratando um câncer de próstata, saiu de casa logo após ao meio-dia de ontem, e não retornou mais. O idoso veste calça preta, camisa azul, usa chapéu preto e calça chinelos.





A esposa, Iraci Vitinski, e os filhos estão apreensivos com o desaparecimento. O Corpo de Bombeiros de Seara realizou buscas ontem à tarde, e também na manhã de hoje nos bairros próximos sem êxito. A família pede que para quem tenha alguma informação sobre o paradeiro do idoso que informe para a Polícia Militar no 190 ou o Corpo de Bombeiros no 193.





Em função do feriado, Dona Iraci informou que não conseguiu registrar boletim de ocorrência para notificar as autoridades de segurança quanto ao desaparecimento do idoso. Na Polícia Militar, foram orientados a aguardar 48 horas do desaparecimento. Ontem, por volta das 16h40 o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar com buscas, porém sem êxito. Hoje, por volta das 09h30 nova busca ocorreu na região do bairro Bela Vista e Monte Castello.

(Belos FM)