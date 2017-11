A onda de furtos em Concórdia continua assustando moradores. Entre quarta e quinta-feira, feriado de finados, foram cinco ocorrências registradas na Delegacia de Concórdia. Casas, veículos, uma empresa e uma propriedade rural foram alvo dos ladrões.

Na quarta-feira, dia 1º, ladrões furtaram lâmpadas de LED de uma empresa que fica na Travessa José Cella, no centro de Concórdia. No mesmo dia, uma residência na Rua 29 de Julho também foi invadida. Os ladrões arrombaram uma caminhonete F-1000 no pátio e furtaram a chave de rodas, macaco e estepe. Ainda na quarta, uma moto foi furtada no Bairro Floresta. O proprietário estacionou em frente à residência no final da tarde, e na manhã de quinta percebeu que a motocicleta não estava mais no local. Neste caso, ele mesmo fez busca no bairro e conseguiu recuperar a moto próximo ao Beco Santa Rosa, a cerca de 300 metros da casa. Os ladrões fizeram ligação direta para furtar.

Já na quinta-feira, dia 2, ladrões entraram em uma propriedade em Linha Pinheiro Preto, interior de Concórdia. O furto aconteceu pela manhã, entre 9:30h e 11:30h. Os proprietários saíram e ao retornarem, notaram a falta de vários objetos e dinheiro. Os bandidos levaram uma motosserra, dois celulares Samsung, uma lanterna, uma espingarda de pressão e uma carteira com cerca de R$ 200,00 e todos os documentos do dono da propriedade. Uma vizinha teria visto três homens pela região, em um Peugeot branco. Outro furto no feriado, foi registrado no Bairro Floresta, onde um carro que estava estacionado na Rua Ivo Biezus, foi arrombado à noite. O proprietário relatou em um Boletim de Ocorrência, que os ladrões levaram o aparelho de som, uma cadeirinha de criança, carregadores de celular e roupas que estavam no veículo.

Outros casos recentes:

A proprietária de uma casa que fica na Rua Tucuruís, no Bairro Catarina Fontana, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia relatando que a residência foi invadida na terça-feira, dia 31. Os ladrões levaram um notebook. Outro caso registrado, aconteceu na madrugada e quarta-feira, dia 1º. Ladrões entraram em uma construção no Bairro Arvoredo e levaram inúmeras ferramentas.