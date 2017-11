Parte de um muro caiu sobre a terceira pista na Senador Attilio Fontana, no bairro Santa Cruz. O empreendimento é de uma residência, que está localizada um pouco abaixo da lombada eletrônica. O fato foi registrado no começo da manhã desta sexta-feira, dia três. Acredita-se que o fato tenha relação com a chuva forte, ocorrida na madrugada desta sexta. O trânsito neste local está parcialmente interrompido.

(Com informações do repórter André Krüger).