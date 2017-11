A Polícia Militar de Concórdia realizou duas apreensões de entorpecentes, em pequenas quantidades, durante o feriado de finados. O primeiro fato ocorreu na madrugada da quinta-feira, dia dois, na rua Ernesto Olmi, no bairro Jardim, quando foram abordados três homens em atitude suspeita. Com um deles, identificado pelas iniciais A.L.M, de 19 anos, foi encontrado um cigarro de maconha dentro de um pequeno saco plástico, que estava jogado ao lado do suspeito. O total da droga era de três gramas. Junto com o suspeito estavam N.M.L e J.C.F.

Também na mesma madrugada, na rua Vitório Celante, no centro, foi realizada a abordagem de um veículo, que se encontrava em atitude suspeita. O mesmo era conduzido por R.N, de 24 anos. Em busca veicular foram encontrados dentro de uma lata de balas, um torrão de maconha e uma bituca da mesma substância, que se encontrava encima do banco do motorista. O entorpecente pesava 4,3 gramas.

Na noite da quinta-feira, dia dois, a Polícia Militar localizou 6,4 gramas de maconha em posse de um rapaz, de 28 anos, que estava em um ponto de táxi, na Rua 29 de Julho. Conforme a PM, a viiatura fazia rondas naquela via, quando percebeu que o rapaz havia jogado um objeto debaixo do banco do ponto de táxi. Neste local, foram achados 6,4 gramas de maconha, que o rapaz, de iniciais M.M.S assumiu ser de sua propriedade.



Também na noite da quinta-feira, dia dois, um rapaz, de inicias A.B, de 25 anos, foi abordado em Irani. Com ele, a PM localizou um cigarro de maconha, que estava no bolso da calça. O entorpecente pesava 1,5 gramas.

Em todos os casos, foi confeccionado um Termo Circunstanciado. Os envolvidos foram liberados.