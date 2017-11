A prefeita Catia Tessmann Reichert e os vereadores Claudia Petter Auler e Edson Hoffmann, estiveram em Florianópolis na última semana, reivindicando melhorias na SC-469, que é o principal acesso a Alto Bela Vista. O trecho tem vários pontos com buracos e os motoristas são obrigados a trafegar na contramão e pelo acostamento.

Na capital a comitiva belavistense participou de uma reunião com o presidente do Deinfra, Wanderley Agostini e com o deputado Milton Hobus para debater a situação. De acordo com informações da Prefeitura, Agostini garantiu a presença de uma equipe de avaliação na rodovia, ainda no mês de novembro. Disse também que a situação será debatida com o governador nos próximos dias para viabilizar os recursos necessários para a revitalização.

A prefeita acredita que uma solução pode estar próxima. “O presidente do Deinfra cogitou a hipótese de repassar o recurso via ADR ou então manter uma parceria financeira com a Prefeitura para a obra e nós estamos à disposição para viabilizar isso, caso o Governo Estadual decida dessa forma. Queremos resolver de uma vez por todas esse problema que dificulta a trafegabilidade dos belavistenses e deixa uma péssima impressão aos turistas”, finaliza a prefeita.

Ainda em março a Administração Municipal cobrou de autoridades regionais e da Agência de Desenvolvimento Regional -ADR de Concórdia, melhorias no trajeto. A ADR alegou não dispor recursos para a revitalização do pior trecho, que compreende os primeiros três quilômetros após a saída do perímetro urbano. O restante da via passou por uma operação tapa buracos, que paliativamente resolveu o problema.