Banana e tomate contribuíram para essa queda no valor da cesta básica na Capital do Trabalho.

A cesta básica de alimentos teve redução em Concórdia no último mês. A informação é do Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis de Concórdia, que realiza mensalmente esse levantamento.



Conforme os dados, a redução no mês de outubro desse ano foi de 2,92%, ficando o valor em R$ 300,50 para a alimentação de uma pessoa. Para quatro pessoas, esse valor fica em R$ 1.201,99.



Essa redução foi puxada pelo leite, que teve queda de 2,07%. Também caíram o feijão 3,72%, arroz 0,47%, pão 3,57%, banana 22,95%, açúcar 7,27% e tomate 16,06%.



A carne não teve variação e a margarina teve alta de 0,04%. Também tiveram alta o café, com 1,52%, mais a batata (46,10%), farinha (1,86%) e óleo de soja (2,66%).