Cerca de 2093 candidatos devem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, em Concórdia. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep. Na Capital do Trabalho, os locais de provas são a UnC e a Fabet.

Os portões serão abertos às 12h e fechados impreterivelmente às 13h, no horário de Brasília. As provas começam 30 minutos após o fechamento dos portões.

Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos, neste dia cinco e no próximo dia 12. Neste fim de semana, serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e 30 minutos de duração. No segundo domingo, dia 12, vão ser realizadas as provas de matemática e ciências da natureza, com duração de 4h30 de duração.