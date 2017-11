A Polícia Militar de concórdia está atendendo a uma ocorrência de susposto roubo em propriedade rural, no interior de Concórdia. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia dois, em uma residência na comunidade de Poço Rico, próximo de Engenho Velho.



De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, três homens armados com revólver teriam praticado o roubo nesta propriedade e fugido com um Peugeot 206, na cor branca. Eles podem ter ido em direção a SC 283 ou para outros pontos do interior como Barra Fria, Linha Oito de Maio ou Presidente Kennedy.



Não há informações do que foi roubado nesta ação.



(Com informações do repórter André Krüger)