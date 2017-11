Homem fica ferido em acidente com trator em Piratuba

Um homem pode ter sofrido fratura nas pernas após acidente com trator, no interior de Piratuba. O fato foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia dois, na Linha São Paulo, interior do município. O Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba foi acionado para essa ocorrência.



Conforme informações do site Magronada, o veículo teria tombado sobre a vítima, de 46 anos. Ele foi levado inicialmente para o Hospital Beneficente de Piratuba e Ipira e mais tarde foi transferido para o Hospital São Francisco de Concórdia.

(André Krüger)