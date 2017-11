Uma tentativa de assalto a trabalhadores da empresa JBS de Ipumirim foi registrada no fim da tarde da quarta-feira, dia primeiro. O fato foi registrado na BR 153 nas proximidades da ponte do rio Xavier, por volta das 18h, no município de General Carneiro, Paraná. O coletivo retornava para o município paranaense, onde os funcionários do frigorífico residem.



De acordo com informações da Polícia Militar de União da Vitória, Paraná, dois elementos em uma motocicleta teriam tentando parar o ônibus com disparos de arma de fogo no parabrisa e nos pneus. Porém, não lograram êxito nesta investida e o motorista conseguiu empreender fuga.

No veículo estavam 37 passageiros. Nenhum ficou ferido. O motorista ficou com ferimentos leves nos braços por causa dos estilhaços dos vidros do parabrisa.

Acredita-se que a tentativa de assalto possa ter relação com o pagamento dos funcionários, que haviam recebido o salário da empresa.

(Com informações do repórter André Krüger)