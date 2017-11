Além dos grupos, Carlinhos de Aguiar e grupo The Fevers estarão no Centro de Eventos

Estão confirmados 30 grupos para a 16ª edição do Festival, que inicia neste domingo, dia 05 e segue até o dia 11. Mais de 50 coreografias serão apresentadas no palco do Centro de Eventos, divididas nas categorias Dança Coreográfica, Dança Popular Folclórica, Dança de Salão Conjunto e Dança de Salão Casal.





Com grupos vindos da Argentina, dos três Estados do Sul e São Paulo, este ano o Festival abrirá espaço para os jovens dançarinos, que farão suas apresentações no 1º Dança Piratuba, que será realizado no sábado dia 11.



O Festival tem apoio da Companhia Hidromineral e contará ainda, com atrações especiais, como o bailarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, que vai realizar algumas apresentações durante o evento.





A noite de premiação terá o show nacional com os The Fevers. Todas as noites do Festival de Dança de Piratuba serão realizadas com entrada gratuita.