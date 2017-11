Relatório é do Conselho Tutelar do município.

O Conselho Tutelar de Concórdia divulgou o relatório referente aos atendimentos do mês de Outubro de 2017. O 10º mês do ano não apresentou registro de violência sexual infantil. Porém, conforme os dados, o último período apresentou seis casos de suspeita ou abuso/Exploração sexual.



O relatório dos últimos 30 dias mostra que também ocorreram três situações violência física, um caso de violência psicológica, um caso de abandono de genitores, nove de adolescente em conflito com a lei, cinco de envolvimento com drogas e álcool. Ja criança ou adolescente envolvidos com furto ou roubo foram três casos. Neste mês de outubro também foram registrados três conflitos familiares e um registro de fuga de casa.



Com informações do repórter André Krüger)