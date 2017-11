A direção do Concórdia Atlético Clube confirmou os primeiros reforços para a disputa da série A do Campeoanto Catarinense. Trata-se do volante Diogo Roque, que estava no Brusque e o atacante Rafael Santiago, que defendeu o J.Malucelli, do Paraná.

Conforme informado pela Rádio Aliança, os dois atletas estavam em vias de negociação com a direção do CAC e o desfecho ocorreu no começo desta semana.