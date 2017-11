Um incêndio de grandes proporções está movimentando o Corpo de Bombeiros de Sananduva, na região norte do Rio Grande do Sul. O sinistro, registrado na tarde desta quarta-feira, dia primeiro, atingiu o prédio de um moinho no centro desta cidade.

O incêndio está mobilizando guarnições dos bombeiros de municípios vizinhos. Conforme a Rádio 91 FM, a estrutura desse moinho ameaça desabar e está colocando em risco residências e edificações vizinhas.