Acontece na segunda-feira, dia seis, a reunião para definir a forma de disputa e o Regulamento específico da série A do Campeonato Catarinense de 2018. O encontro será na sede da Federação Catarinense de Futebol, em Balneário Camboriú.



Após dois anos no mesmo formato, em turno, returno e finais, conforme determina o Artigo II do 5º parágrafo da Lei 10,671, que trata do Estatuto da Defesa do Torcedor, a competição poderá ter nova forma de disputa.



Participam da reunião, representantes da Chapecoense, Avaí, Criciúma, Brusque, Joinville, Atlético Tubarão, Inter de Lages, Figueirense e Hercílio Luz.