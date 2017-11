A eleição para a nova reitoria da Universidade do Contestado, UnC, não terá oposição. Solange Sprandel da Silva concorre à reeleição e é a única candidata. A chapa, que é formada pela representante de Concórdia e tem como vice o professor Luciano Bendlin, de Mafra, foi homologada na tarde desta quarta-feira, 1º de novembro. Atualmente, ele ocupa o cargo de pró-reitor de Administração e Planejamento da UnC.

As eleições vão ocorrer no dia 22 de novembro no campus de Porto União. A homologação do resultado será no dia 25 do mesmo mês. A posse vai ocorre em 28 de fevereiro e o mandato do novo reitor será de quatro anos. Inicialmente, se cogitou a possibilidade de um professor de Canoinhas também disputar a eleição, mas isso não se confirmou.

Para se reitor da UnC é necessário estar há cinco anos na universidade. Além disso, é exigido dedicação exclusiva, ter formação mínima de mestrado e pertencer exclusivamente ao quadro de magistério da UnC.

A votação será definida pelos membros de três conselhos. Tem direito a voto os representantes do Conselho Curador da Fundação, que é a mantenedora da universidade, o Conselho Fiscal da fundação e o Conselho universitário, que é formado por professores e alunos.