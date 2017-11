O excesso de velocidade, associado as curvas sequenciais do trecho, é apontado como o provável motivo do acidente que matou dois irmãos na SC 390, no fim de semana, entre Alto Bela Vista e Peritiba. A conclusão é do laudo da Polícia Militar Rodoviária, de Concórdia, que fez o levantamento do fato.

Conforme o documento, a velocidade máxima regulamentada pela rodovia é de R$ 60 km e, por ser um trecho de curvas sequenciais em "S", a velocidade deveria ser ainda mais reduzida. Os danos materiais apresentados no veículo também foram considerados no documento.



Neste acidente morreram os irmãos Andréia Lacerta Costa e Anderson Lacerda Costa. Acredita-se que a saída de pista do veículo S10, placas de Peritiba, possa ter ocorrido ainda no sábado, dia 28. Mas o fato foi foi percebido no fim da manhã do domingo, dia 29, quando um morador estava passando pelo local, a pé, viu sinais nas árvores e visualizou o veículo tombado em um local de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência e constatou o óbito nos dois ocupantes.

O laudo do acidente foi encaminhado para a Polícia Civil de Alto Bela Vista.

(Com informações do repórter André Krüger).