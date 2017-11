O circuito nacional Palco Giratório Sesc apresenta gratuitamente o espetáculo dramático “O quadro de todos juntos”, da companhia mineira Pigmalião Escultura que Mexe, em sete cidades catarinenses. Em Concórdia o espetáculo será nesta quarta-feira, 1º de novembro, às 20h, na Casa da Cultura.

A peça tem duração de 60 minutos e a classificação etária é de 18 anos. A temática discutida é abuso sexual e incesto. A entrada é gratuita e não será necessário retirar ingressos antecipadamente. Após cada apresentação haverá um bate-papo com o grupo e o público.

A peça começa com uma cena familiar, uma pose para um retrato. Momento em que, por trás de uma imagem perfeita, a frágil estrutura se revela. Cada um dos integrantes expõe os mais íntimos e secretos desejos. Um encontro de família em que a realidade e o delírio se confrontam em um quadro. No espetáculo, máscaras e bonecos se misturam e criam a ilusão de serem feitos da mesma matéria: carne.

O Pigmalião Escultura Que Mexe desenvolve seus trabalhos no limite entre as Artes Cênicas e as Artes Visuais. Com 10 anos de trajetória e tendo circulado por diversos países, o grupo sempre procurou criar espetáculos que abordassem tabus universais. A aparência irreal de vida das marionetes, o simulacro das máscaras e as ilusões da relação dos atores com seres inanimados são suas ferramentas para tocar filosoficamente o público. Na construção contínua de sua identidade, o Pigmalião busca, dentre outras coisas, o reconhecimento do teatro de bonecos na produção artística contemporânea.