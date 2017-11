A programação inicia no sábado. O parque será aberto aos campistas a partir das 08h da manhã. Os espaços já poderão ser reservados na sexta-feira no parque. A abertura oficial acontece as 14h na pista, e partir das 14h30 estará aberta também a Feira de Artesanato do Integrar nas dependências do Centro de Eventos.



Neste mesmo horário terá início o 2º Liquida Alto Bela Vista, uma iniciativa dos comerciantes locais com apoio da Administração Municipal para uma queima de estoques com preços acessíveis. Os produtos serão comercializados por valores entre R$10,00 e R$100,00.



Para as crianças haverá parque inflável gratuito à disposição durante a tarde e também no domingo.

Na pista as apresentações de trilheiros, gaiolas e Jeep’s acontecerão até as 18h com corridas e demonstrações de manobras.



A partir das 18h o DJ Ricardo dos Santos anima a galera. Logo após o público assiste ao grande show de Victor e Hugo. Não haverá cobrança de ingresso para as atrações musicais que acontecerão no Centro de Eventos do Parque.



No domingo de manhã, a partir das 08h, os jiriqueiros do Município vão pra pista e disputam nas categorias simples até 11CV, simples até 18CV e na modalidade traçado com potências do motor de até 11CV e de até 18CV. Durante a tarde os jiriqueiros visitantes participam das disputas nas mesmas categorias e na categoria regional livre não existe distinção de potência de motores, sendo que qualquer piloto interessado poderá inscrever-se. Será disputada também a prova livre feminina, com jiriqueiras de toda a região.



A feira de artesanato e o Liquida Alto Bela Vista continuarão também durante todo o domingo.

A partir 17h o CER união promove o matine da Jiricada, no Centro Comunitário na sede do Município. A animação ficará por conta da Banda Passarela e Chiquito e Bordoneio e os ingressos podem ser adquiridos no comércio regional antecipadamente pelo valor de R$20,00.