A proprietária de uma casa que fica na Rua Tucuruís, no Bairro Catarina Fontana, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia relatando que sua casa foi invadida na terça-feira, dia 31. Os ladrões levaram um notebook. Outro caso registrado, aconteceu na madrugada e quarta-feira, dia 1º. Ladrões entraram em uma construção no Bairro Arvoredo e levaram inúmeras ferramentas.

No primeiro caso, a Doda da casa relatou no B.O que chegou do trabalho às 17 e percebeu que o notebook foi furtado. Um vizinho teria visto um rapaz em frente a casa horas antes.

Já no caso da construção, os responsáveis notaram a falta dos equipamentos na manhã de quarta-feira. Os ladrões arrombaram a “casinha” que guarda as ferramentas e levaram serras, martelos, esquadros, serrotes, cinturões de carpinteiros e outras.